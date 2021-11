Zynga a développé un jeu pour… TikTok

Grand spécialiste du jeu mobile (blindé de mécaniques free-to-play hyper rentables) Zynga a dévoilé il y a quelques jours son tout premier jeu pour la plateforme… TikTok ! Disco Loco 3D est un runner mâtiné de jeu de danse aux graphismes plutôt minimalistes. Il ne s’agit pas vraiment du tout premier jeu sur TikTok (la plateforme a dévoilé Garden of Good en début d’année), mais Disco Lolo 3D est le premier titre issu du partenariat avec Zynga et aussi le premier développé sous HTML5.

Difficile de prévoir la popularité de ce titre (le succès de nombre de vidéos TikTok défie l’entendement et l’esprit rationnel), mais la tendance semble amorcée pour de bon, et TikTok n’est pas la seule société à faire un pas de côté vers les jeux vidéo pour « casuals ». Facebook avec Facebook Gaming et plus récemment Netflix se sont déjà lancés dans l’aventure du jeu vidéo destiné à un très large public.