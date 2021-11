L’Islande se moque du Metavers avec sa version IRL de l’ « Icelandverse »

L’office du tourisme islandais ne manque pas d’humour. Dans une vidéo parodique au ton grinçant, un certain “Zack Mossbergsson” (en fait l’acteur Jörundur Ragnarsson) vante les mérites de l’Icelandverse, soit un open world ultra immersif que l’on peut voir de ses propres yeux sans qu’aucun casque VR ne soit nécessaire ! Evidemment, tout transpire ici la moquerie à la limite du troll : Zack Mossbergsson est un clone islandais de Mark Zuckerberg, et l’Icelandverse est le pendant IRL du Metavers.

Some said an open-world experience this immersive wasn’t possible. But it’s already here. And you don’t even need silly VR headsets. Introducing, ✨Icelandverse✨#icelandverse pic.twitter.com/b1cf1REKl9 — Inspired by Iceland (@iceland) November 11, 2021

Our very own Zack Mossbergsson even managed to convince his friend Mark Zuckerberg on Facebook to enter the #Icelandverse! Yes, really! pic.twitter.com/9D4EeALqsi — Inspired by Iceland (@iceland) November 14, 2021

C’est vraiment très drôle (au point que Mark Zuckerberg en personne a réagi sur Twitter), même si derrière le vernis de l’humour pointe une forme de mépris réel pour la VR. Faut-il le rapeller, la réalité virtuelle n’implique pas de se passer du monde réel (même si c’est ce que souhaiterait sans doute Meta…) et surtout, les activités VR les plus intéressantes sont avant tout celles que l’on ne pourrait pas faire dans la « vraie » vie, comme combattre un dragon, faire du Wingsuit ou de l’alpinisme, rouler à tombeau ouvert dans un jeu de caisse, faire du chifoumi coquin avec Cindy et ses copines en 3D 360°, faire un bowling virtuel avec sa famille basée en Australie (ce que j’ai fais il y a deux semaines), etc. Cela n’empêche toujours pas de se balader en forêt… ou de prendre son billet pour l’Islande.