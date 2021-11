Xiaomi 12 : premier smartphone sous Snapdragon 898 ?

Si l’on en croit les indiscrétions de Digital Chat Station, Xiaomi devrait dévoiler son Xiaomi 12 dans la foulée de la keynote de Qualcomm de décembre consacrée en partie à la présentation du snapdragon 898. La conférence Snapdragon Tech Summit étant programmée en décembre, l’annonce du Xiaomi 12 devrait suivre ce même mois. Cela cadrerait en outre avec la sortie du Xiaomi 11, qui avait été lancé sur le marché le 26 décembre 2020.

Xiaomi 12 will be available next month, and MIX4 has recently joined the Dream Team, so many people are struggling with how to choose. The former is mainly based on Qualcomm’s new platform, the screen and the main camera are dominant.

— Digital Chat Station (@chat_station) November 11, 2021