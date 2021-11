Les cinémas AMC acceptent désormais le paiement en cryptomonnaie

AMC, la plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis, annonce la possibilité d’acheter une place en cryptomonnaies. Le Bitcoin est supporté, tout comme l’Ethereum, le Bitcoin Cash et le Litecoin.

Cela ne s’arrête pas à ces cryptomonnaies, étant donné qu’AMC se prépare à prendre en charge le Dodgecoin. Le Shiba Inu devrait également être supporté, comme l’a annoncé Adam Aron, le patron de la société, lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des derniers résultats financiers. Il a profité d’un tweet pour annoncer qu’Apple Pay, Google Pay et PayPal sont également pris en charge. Au total, tous ces moyens représentent déjà 14% des transactions en ligne d’AMC.

Big newsflash! As promised, many new ways NOW to pay online at AMC. We proudly now accept: drumroll, please… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Also Apple Pay, Google Pay, PayPal. Incredibly, they already account for 14% of our total online transactions! Dogecoin next. pic.twitter.com/a7pqYBm7HB

