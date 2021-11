La voiture électrique existait déjà au XIXème siècle

Les voitures électriques sont actuellement en pleine expansion et s’imposent progressivement face aux voitures thermiques. Mais saviez-vous que la voiture électrique a déjà existé il y a plus d’un siècle et que, même à cette époque, elle aurait pu devenir la nouvelle norme automobile ? Explications.

Une équipe de l’Université de Lund, en Suède, a exploré et expliqué une uchronie dans une étude récemment publiée dans Engineering and Technology. Revenons en 1881, lors de l’Exposition internationale d’électricité. Un ingénieur électricien français du nom de Gustave Trouvé avait présenté une voiture électrique appelée la « Jamais Contente » qui était la première voiture à passer la barre des 100 km/h en 1899.

Un certain sexisme avait été rattaché à la voiture électrique

Cependant, à la même époque, ce véhicule était en concurrence avec des modèles de voitures à vapeur ou embarquant un moteur à explosion. D’après les chercheurs suédois, les premières générations de voitures étaient à la fois légères et petites. De plus, leur autonomie en énergie était assez bonne et l’électricité en elle-même était bon marché dans les années 1920. Malheureusement, la voiture électrique n’a pas pu s’imposer face à ses concurrentes à cause d’une insuffisance d’infrastructures électriques.

En effet, à l’époque, les producteurs d’électricité privé ne trouvaient pas que la fourniture d’électricité aux ménages soit rentable. Ce n’est que vers 1930 que cela changea avec le New Deal de Franklin Roosevelt. Malheureusement, l’occasion de s’imposer était alors passée pour la voiture électrique. De plus, si la voiture électrique est actuellement bien accueillie par les deux genres, à l’époque, la voiture électrique était considérée comme un moyen de transport convenant plus aux femmes qu’aux hommes. Ces derniers avaient jeté leur dévolu sur la voiture à essence, considérée comme étant plus aventureuse.