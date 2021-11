Microsoft envoie 50 000 cartes cadeaux pour Noël

Microsoft a décidé d’être généreux pour Noël et plus généralement les fêtes de fin d’année avec le groupe qui a envoyé 50 000 cartes cadeaux. L’envoi s’est fait par e-mail à la surprise de ceux qui ont reçu une carte cadeau. Ils ne s’y attendaient pas, Microsoft n’ayant communiqué au préalable.

Les 50 000 cartes cadeaux de Microsoft concernent uniquement les États-Unis… du moins pour l’instant. Les montants sont 10$ ou 100$ selon les cas. Voici ce que le groupe a déclaré à The Verge concernant son offre :

L’envoi a eu lieu cette semaine. Des utilisateurs sur Twitter ont publié des captures d’écran de l’e-mail de Microsoft.

I wouldn’t have bothered to check the email I use for my Xbox live account if I didn’t see this tweet. Thanks! pic.twitter.com/SYFoCcduQT

— Christian Cerda (@_cerdafied_) November 10, 2021