Baymax! : le robot blanc gélatineux a droit à sa série sur Disney+ (trailer)

7 ans après la sortie de Big Hero 6, le gros robot blanc gélatineux Baymax! est de retour dans sa propre série. C’est bien évidemment sur Disney+ que ça se passe et le premier trailer s’avère extrêmement rassurant concernant la réalisation technique, largement au niveau du long métrage. On ne sera peut-être pas aussi enthousiaste sur le scénario, qui ici semble se résumer à des historiettes pleines de bons sentiments à priori destinées aux plus jeunes.



On constate par ailleurs que Disney a la fâcheuse tendance à infantiliser ses séries animées lorsque ces dernières sont issues de longs métrages pourtant parfaitement regardables par l’ensemble de la famille, petits comme adultes. C’est un peu dommage ici tant Baymax a largement le potentiel pour être un personnage apprécié aussi bien par les geeks, la famille, que par les bambins pas plus hauts que trois pommes. La série Baymax! sera diffusée sur Disney+ durant l’été 2022.