Le ministère de l’Agriculture lance une compétition e-Sport autour du jeu Farming Simulator !

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir. Les difficultés actuelles du secteur agricole français n’incitent pas vraiment les jeunes à se lancer dans l’aventure d’une exploitation. Le Ministère de l’Agriculture s’est sans doute dit qu’il fallait changer de braquet pour attirer de nouvelles recrues vers les métiers de la ferme, et vient donc de lancer Farming Simulator Le Tournoi, soit une compétition e-Sport organisée autour du célèbre jeu de gestion du studio suisse GIANTS Software.

Farming Simulator est considéré comme la référence absolue de la simu de ferme, et a déjà droit à plusieurs compétitions e-Sport. L’initiative du Ministère, pour une fois bien ancrée dans son époque, a pourtant suscité les moqueries sur les réseaux sociaux à cause de de son cashprize (récompense d’un tournoi e-Sport) franchement anémique. Les 6 finalistes du tournoi recevront en effet le jeu Farming Simulator 22, un moniteur “gaming” ainsi qu’un panier gourmand d’une valeur totale de 35 euros.

Sachant que la plupart des joueurs se seront entrainés sur leur propre version de Farming Simulator 22 et sont déjà sans doute propriétaires d’un écran gaming de qualité (peut-être même plus qualitatif que le modèle proposé en gain), il ne reste donc plus que le panier gourmand de 35 euros pour attirer les foules, ce qui n’est même pas au niveau de ce que proposent des Lotos de petits villages. Certes, il n’était pas question de proposer les cashprize habituels de l’eSport (qui se comptent à minima en dizaines de milliers d’euros), mais chèque un peu plus conséquent n’aurait pas été du luxe en cette période de crise.

Les inscriptions pour le tournoi sont ouvertes – à cette adresse – jusqu’au 26 novembre.