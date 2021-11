🔥 [Màj – #SingleDay] Aspirateur balai Redroad V17 : 120 000 tours par minutes et 26500 Pa à un prix plancher

Vous souhaitez vous procurer l’un de ces aspirateurs balai-surpuissants mais souvent largement au delà d’un budget d’entrée de gamme ? L’aspirateur balai Redroad V17 fera sans doute son office sans vous obliger à casser votre PEL. Cet aspirateur est équipé d’un moteur réellement puissant qui tourne 120 000 tours par minutes et assure une puissance d’aspiration de 26500 Pa (155W). Autant dire qu’avec cet engin sous la main, c’en est fini de la poussière et des saletés qui restent accrochées dans les recoins ou le tapis.

Le Redroad V17 dispose aussi de roues pivotantes et d’une double brosse à rouleaux avec tête rotative à 360°. Pas moins de 5 systèmes de filtration sont livrés avec la machine, dont bien sûr deux filtres HEPA (le nec plus ultra du filtre). Vous en voulez encore ? Le Redroad V17 possède une batterie amovible de 2500 mAh, ce qui assure une bonne heure d’utilisation et laisse largement le temps pour aspirer une centaine de m2. Cette batterie pourra être remplacée ultérieurement (sans devoir changer l’appareil donc) lorsque sa capacité baissera de façon trop sensible.

Pratique aussi, le Redroad V17 intègre un écran couleur LCD qui affiche tout un tas d’informations bien utiles, comme le niveau de puissance d’aspiration, les notifications pour le remplacement des filtres, le vidage, etc. L’autre atout important de cet appareil est sons système de gestion du bruit, généralement l’un des points noirs des aspirateurs-balais de dernière génération. Le choix d’un moteur sans balai et d’un moteur suspendu réduit considérablement le niveau sonore lorsque l’appareil est en marche. Ce ne sera bien sûr pas le silence total, mais il n’y aura pas besoin de porter un casque ;).

Bref, on se retrouve donc ici avec un aspirateur complet et performant et à un prix… dont il est temps de parler. Le Redroad V17 est proposé en ce moment à la vente sur le site AlieEpress au prix ultra canon de 184,94 euros. Bon, il y a tout de même une astuce pour profiter de ce tarif très avantageux, astuce qui consiste à utilise le code promo 11AE30 (livraison gratuite depuis la France en 3 jours). Attention, cette réduction de tarif n’est valable que durant une courte période, soit du 11 novembre au 12 novembre.

Baisse de prix à 184,90€ avec le code 11AE30

