Meta (Facebook) signe avec Carrefour pour sa transformation numérique

Meta (Facebook) annonce avoir noué un partenariat avec Carrefour. Il va permettre d’accompagner l’enseigne dans sa transformation numérique, en offrant des expériences plus personnalisées et connectées à ses clients et à ses 320 000 employés. L’accord concerne neuf pays, dont la France et la Belgique.

Un partenariat stratégique entre Meta et Carrefour

La relation avec Meta couvrira de nombreux aspects de l’activité de Carrefour, de la communication interne à l’expérience des employés, en passant par la relation client, la publicité numérique et la numérisation des prospectus, la communication locale et le social commerce. Il inclura de multiples plateformes et services de Meta : Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Workplace.

Pour répondre à la volonté de Carrefour de proposer les meilleures expériences en ligne, Meta intégrera Carrefour à ses programmes de développement d’expériences mobiles. Ainsi, le premier aidera le second à construire le futur de son environnement mobile.

Pour numériser son expérience client, Carrefour travaillera aussi avec Meta pour fournir des expériences instantanées et plus personnalisées via WhatsApp et Messenger. En outre, l’enseigne permettra aux directeurs de magasin d’accéder à des outils de communication locaux pour activer les plateformes de Meta dans leur zone de chalandise afin de soutenir l’accélération du marketing numérique local.

En outre, Meta accompagnera Carrefour dans le développement de son offre d’e-catalogue en utilisant des outils personnalisés et des formats innovants. Les deux groupes collaborent déjà pour numériser la promotion via l’API WhatsApp Business. Il y a aussi la numérisation des prospectus qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs, avec 70% des Français qui préfèrent les prospectus numériques au papier selon une récente étude Ipsos.

Workplace s’invite pour les employés

En parallèle, Carrefour va proposer Workplace, l’outil de communication de Meta pour les entreprises, auprès de ses 320 000 employés. Il est prévu que Workplace soit progressivement déployé dans toute l’entreprise. L’objectif est de permettre aux collaborateurs de créer des communautés et d’utiliser les fonctionnalités familières des réseaux sociaux dans leur quotidien professionnel pour mieux communiquer entre eux quels que soient leurs positions dans la société, leurs entités, ou leurs pays d’implantation.

Enfin, Carrefour commencera à explorer avec Meta les opportunités que la réalité virtuelle pourrait créer, notamment pour la formation des employés.