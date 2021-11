Unity rachète le studio d’effets spéciaux Weta Digital pour 1,4 milliard d’euros

Malgré des pertes de 370 millions de dollars sur l’année 2021, Unity garde ses ambitions intactes. La société à l’origine du moteur de rendu éponyme a en effet annoncé lors de sa publication de résultats un plan de rachat du studio d’effets spéciaux Weta Digital. Le montant de la transaction s’élève à 1,4 milliard d’euros.

Weta Digital est un énorme poids lourd du secteur des effets visuels. La société fondée par le néozélandais Peter Jackson a réalisé les effets spéciaux et les images numériques de nombreux blockbusters, d’Avatar en passant par King-Kong, Game of Thrones, Les Gardiens de la Galaxie, Le Seigneur des Anneaux et bien d’autres encore…

Les développeurs et artistes qui travaillent sur Unity ont de bonnes raisons de se féliciter de ce rachat. Unity précise en effet dans son communiqué que « Cette acquisition vise à mettre les outils d’effets visuels (VFX) incroyablement sophistiqués de Weta entre les mains de millions de créateurs et d’artistes dans le monde. Une fois intégrés à la plateforme Unity, ils permettront la prochaine génération de créativité RT3D (3D en temps réel) et façonneront l’avenir du métavers ».

S’il est validé par les autorités de régulation compétentes, le rachat sera finalisé dans le courant de l’année 2022.