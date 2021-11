Firefox arrive sur le Microsoft Store pour Windows

Firefox fait partie des premiers navigateurs Internet être disponibles sur le Microsoft Store pour Windows 10 et 11. Mozilla profite du changement de politique de Microsoft pour rendre disponible son logiciel.

Arrivée de Firefox sur le Microsoft Store

Jusqu’à présent, il fallait se rendre sur le site de Mozilla pour télécharger Firefox puis procéder à son installation. Ce n’est pas bien compliqué, mais Mozilla a voulu simplifier la vie des utilisateurs en proposant Firefox sur le Microsoft Store. Ainsi, les utilisateurs n’ont qu’à l’ouvrir, chercher Firefox puis cliquer sur un bouton pour faire l’installation.

« Auparavant, si vous étiez sous Windows et que vous souhaitiez utiliser Firefox, vous deviez le télécharger depuis Internet et passer par un processus laborieux de Microsoft. Maintenant que Microsoft a modifié sa politique au niveau de son Store, il est encore plus facile de choisir Firefox comme navigateur — et il est livré avec toutes les dernières fonctionnalités », indique Mozilla.

Il sera intéressant de voir si cette nouvelle exposition va lui permettre d’attirer de nouveaux utilisateurs. Car pour le coup, Firefox en a beaucoup au fil des années. Il est question d’une perte de l’ordre de près de 50 millions d’utilisateurs en l’espace de trois ans.

Firefox est donc disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store sur Windows 10 et 11. À noter que le téléchargement depuis le Web reste toujours disponible, rien ne change à ce niveau.