Edge X : Motorola prépare un smartphone orienté vers le haut de gamme (Snapdragon 898)

Depuis son rachat par le chinois Lenovo, Motorola n’est plus vraiment un fabricant de smartphones hauts de gamme, hormis dans une moindre mesure la gamme de produits « Edge ». Et justement, c’est un nouveau smartphone Edge qui devrait faire parler de lui d’ici quelques mois. Chen Jin, le directeur général de Motorola en Chine, a en effet « teasé » ce Motorola Edge X sur le site de Microblogging Weibo.

Selon toute attente, ce modèle afficherait des caractéristiques vraiment haut de gamme. Le leaker Digital Station table ainsi sur la présence d’un processeur Snapdragon 898, ce qui ferait du Edge X l’un des tous premiers modèles de smartphone à disposer de la toute dernière puce de Qualcomm.

On peut parier légitimement sur 12 Go de RAM (6 à 12 Go de RAM pour le Edge 20), sur au moins la présence d’un objectif périscopique avec gros zoom optique (x5 sur le Edge 20) et aussi sur une très grosse batterie (4500 mAh sur le Edge 20). Le tarif pourrit s’envoler lui aussi et avoisiner les 800 euros (près de 700 euros pour le Edge 20).