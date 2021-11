Jailbreak PS5 : la console de Sony a été hackée

Le jailbreak de la PS5 est bien parti pour être prochainement une réalité. L’équipe Fail0verflow a été en mesure de pirater la console de Sony et d’avoir des accès qui ne sont normalement pas autorisés pour le public.

Dans un tweet, Fail0verflow dévoile une image où l’on peut voir un fichier binaire qui concerne la PS5. Il y a à gauche des caractères hexadécimaux et à droite une traduction intelligible de leur signification. Il y a notamment une ligne qui est surlignée où l’on peut lire « secure loader ». Cela fait visiblement référence au lancement sécurisé de la console.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software – including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0

— fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021