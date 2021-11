Thomas Pesquet a enfin une date de retour sur Terre

Après 6 mois passés dans l’espace, Thomas Pesquet s’apprête à revenir sur Terre. Le retour était initialement fixé au dimanche 7 novembre, mais la météo capricieuse en a décidé autrement. L’astronaute français Thomas Pesquet ainsi que les trois autres membres d’équipage Akihiko Hoshide, Shane Kimbrough et Megan McArthur quitteront la station spatiale internationale tard dans la nuit du 8 au 9 novembre. La capsule Dragon de SpaceX devrait toucher la Terre à 4h33 heure de Paris. L’équipage du CREW 2 avait rejoint l’ISS le 24 avril dernier.

Durant son long séjour à bord de l’ISS, Thomas Pesquet aura réalisé pas moins de 4 sorties extravéhiculaires et près de 200 expériences scientifiques pour le compte des agences spatiales européenne, américaine, canadienne et japonaise. Plusieurs milliers de classes françaises du primaire au lycée ont d’ailleurs reproduit certaines des expériences de l’astronaute. Thomas a aussi été désigné commandant de l’ISS, une première pour un astronaute français, et a même pu voir le film Kaamelott à bord de la station ! Une sacré aventure humaine…