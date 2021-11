Microsoft va cesser le support de OneDrive sur Windows 7 et 8

Le 1er mars 2022 marquera la fin du support de OneDrive sur Windows 7, 8 et 8.1, annonce Microsoft. Les utilisateurs qui voudront continuer à profiter pleinement de l’application devront avoir Windows 10 ou 11.

En soi, les utilisateurs avec Windows 7, 8 ou 8.1 pourront techniquement utiliser OneDrive. Mais la synchronisation automatiquement pour le service de stockage de Microsoft ne sera plus disponible. Aussi, il n’y aura plus de mises à jour. La solution de Microsoft est donc simple : si vous voulez continuer d’avoir une expérience complète, passez sur Windows 10 ou 11 avant le 1er mars 2022.

Voici ce qu’indique Microsoft :

Afin de concentrer les ressources sur les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d’exploitation, et de fournir aux utilisateurs l’expérience la plus récente et la plus sécurisée, les mises à jour ne seront plus fournies à partir du 1er janvier 2022 pour l’application OneDrive sur vos appareils personnels sous Windows 7, 8 et 8.1.

Les applications OneDrive personnelles fonctionnant sur ces systèmes d’exploitation cesseront de se synchroniser avec le cloud dès le 1er mars 2022.

Après le 1er mars 2022, vos fichiers personnels ne seront plus synchronisés et devront être téléchargés/accédés directement sur OneDrive depuis le Web.