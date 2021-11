Les robots pourraient mieux manipuler les objets grâce à ce système d’intelligence artificielle

Ce n’est un secret pour personne, les robots deviennent de plus en plus intelligents au fil du temps. Pourtant, il existe des domaines dans lesquels même les jeunes enfants peuvent battre les robots, même les plus avancés. C’est le cas, par exemple, de la manipulation des objets.

Une équipe de scientifiques du Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT a justement travaillé sur un système d’IA qui pourrait donner un jour aux robots cette dextérité. Pour ce faire, les chercheurs ont créé une main anthropomorphe simulée capable de manipuler plus de 2 000 objets en utilisant un algorithme d’IA de renforcement.

Ce système d’intelligence artificielle n’est pas encore parfait

Ce système n’avait pas besoin de savoir ce qu’il allait prendre pour trouver un moyen de le manipuler. Il peut déjà manipuler des objets comme des balles de tennis ou des pommes avec un taux de réussite de 100% mais éprouve encore des difficultés pour les outils comme des ciseaux ou des tournevis qui tombent dans 30% des cas.

Néanmoins, ce système pourrait un jour améliorer la manipulation des outils par les robots. Ils pourraient ainsi être plus efficaces dans la manipulation et l’emballage de boîtes ou autres travaux d’usine ou d’entrepôt.