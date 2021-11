Gremlins 3 : Chris Columbus y croit et à même écrit le scénario

Gremlins, film culte des années 80, est toujours en attente de son troisième opus, une suite qui alimente les fantasmes des nombreux admirateurs du petit mogwaï. Après tout, Ghostbusters a eu droit à deux nouveaux films depuis les années 2000 (un gros navet et un métrage moyen), et la tendance est au revival des vieilles gloires des années 80-90 (Jurassic World, Top Gun, etc.). Mais voilà, pour faire un film, il faut déjà le produire, et disposer d’un scénario.

Si la première condition est loin d’être remplie, l’histoire de ce Gremlins 3 est déjà dans les cartons. C’est du moins ce qu’affirme Chris Columbus (Maman J’ai raté l’Avion, Mme Doubtfire), scénariste du premier film, sur le site Collider : « J’adorerais le faire, j’ai écrit un scénario donc il existe. […] Nous sommes en train de régler les problèmes de droit en ce moment. Nous essayons de connaître le meilleur moment pour faire le film ».

Malgré les avancées technologiques dans les rendus CGI, Chris Columbus souhaite toujours réaliser Gremlins 3 à l’ancienne, avec des marionettes, des animatroniques et des animations en stop-motion ! Il ne reste donc plus qu’à attendre qu’un gros studio se manifeste…