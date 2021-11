Celle-là on ne l’attendait pas. Pixar a teasé il y a quelques heures à peine le court métrage Ciao Alberto, dont l’action se déroule dans le petit village italien du film d’animation Luca. Comme on le sait (attention spoiler), Luca a quitté le village afin de poursuivre ses études, mais son pote Alberto est resté pour donner un coup de main à Massimo Marcovaldo, le père un peu bourru de la pétillante Giulia. Si Alberto s’avère bien utile pour ramener du poisson, c’est une toute autre chanson pour les tâches plus quotidiennes, et Massimo va devoir faire preuve de beaucoup de patience…



Les gags ont l’air de fuser dans tous les sens, et comme souvent avec Pixar, le format court n’empêchera pas de développer une narration forcément travaillée aux petits oignons. Ciao Alberto sera disponible sur Disney+ le 12 novembre prochain.