Tencent veut transformer l’univers d’Honor of Kings en un immense action-RPG en monde ouvert

Tencent, le plus fortuné des éditeurs de jeux vidéo dans le monde, a décidé de frapper un grand coup en annonçant Honor of Kings : World, soit la déclinaison action RPG en open world du jeu à méga succès Honor of Kings (plus de 100 millions de joueurs journaliers sur plateforme mobile). Une nouvelle fois, la tâche a été confiée à TiMi Studios (le créateur d’Honor of Kings), qui collaborera pour l’occasion avec Liu Cixin un auteur d’ouvrages de science-fiction extrêmement populaire en Chine. Le premier trailer du jeu ne se contente pas de simples cinématiques et les quelques séquences de gameplay dévoilées (dont un combat contre un boss spectaculaire) sont déjà particulièrement convaincantes.

Tencent se donne donc ici les moyens de conclure l’essai non transformé avec la sortie d’Honor of Kings en Occident (sous le titre Arena of Valor). Le MOBA a en effet été un échec hors des frontières de la Chine. Un action-RPG en monde ouvert aura peut-être un peu plus de succès….