Cloud : la France dévoile un plan de 1,8 milliard d’euros

La France veut davantage miser sur le cloud, avec le gouvernement qui a dévoilé un plan de 1,8 milliard d’euros. Il doit permettre un soutien tout particulier par cette filière qui devient de plus en plus importante.

1,8 milliard d’euros pour le cloud français

Le plan de 1,8 milliard d’euros pour le cloud français va être étalé sur quatre ans. Ces fonds iront directement aux acteurs français du secteur dans l’idée de valoriser leurs offres, leur permettre d’atteindre la taille critique et développer des technologies de rupture. « Le cloud et plus spécifiquement la maîtrise des données sont au cœur de tout. Il est impossible de construire une économie numérique sans ce composant », a déclaré Cédric O, le secrétaire d’État à la transformation numérique. « Dans la technologie rien n’est jamais figé. Les cartes peuvent être rebattues dans des domaines comme l’informatique quantique ou l’Edge computing », a-t-il ajouté.

Dans le détail, il y aura 667 millions d’euros de financements publics — qui viennent du programme d’investissement d’avenir (PIA) —, 680 millions d’euros de financements privés et 444 millions d’euros de financements européens. « Nous voulons faire émerger des champions européens, et faire en sorte que les données de nos acteurs stratégiques, qu’ils s’agissent d’entreprises ou d’administrations, ne soient pas soumises à la très intrusive législation américaine, le Cloud Act », a précisé Cédric O. À ce jour, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google détiennent 69% du marché européen du cloud, quand les grands européens, OVHCloud et l’allemand Deutsche Telekom, en ont 2%.

Il est également question de mettre en avant le côté français. Pour Cédric O, les étudiants et doctorants doivent être en mesure de « travailler sur des plateformes françaises, c’est un élément structurant pour le reste de leur vie professionnelle ». C’est pour cela que des groupes comme OVH sont mis en avant. « Une politique industrielle se joue sur des décennies. Celle des Américains sur les trente dernières années a été plus efficace que la nôtre. Nous allons rattraper le retard et rester dans la course. On n’abandonne pas la bataille », conclut le secrétaire d’État.