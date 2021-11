Honda a démarré les tests d’un moteur… destiné à un lanceur réutilisable

Honda s’est lancé récemment dans le secteur de l’aérospatiale avec un projet de lanceur réutilisable à la façon des Falcon 9 de SpaceX. Le fabricant japonais passerait désormais à la vitesse supérieure : si l’on en croit les sources proches du dossier, Honda aurait démarré la conception de sa fusée à la fin de l’année 2019. Le premier prototype du moteur de cette fusée serait même déjà finalisé, au point que Honda a déjà démarré les premiers tests d’allumage statique !

Dans un futur très très lointain, Honda imagine même participer à la construction de la première base lunaire japonaise

Une vidéo dévoilée lors d’une vidéoconférence montre ce moteur en action, mais la qualité de l’image (en noir et blanc) ne permet pas d’en savoir beaucoup plus. Atsushi Ogawa, l’un des directeurs de recherche chez Honda, affirme cependant que le groupe a réalisé d’énormes progrès depuis le lancement du projet. Le futur lanceur de Honda sera capable de transporter une charge d’une tonne au maximum, ce qui s’avèrera largement suffisant pour la mise en orbite de satellites.

A terme, Honda espère pouvoir lancer des fusées réutilisables, comme le Falcon 9 de Space X (ci-dessus)

L’objectif de Honda est de faire en sorte que le premier étage du lanceur soit réutilisable, ce qui nécessitera sans doute encore beaucoup de recherches et de tests. Le fabricant anticipe un échec possible et prévoit de faire baisser les coûts de fabrication (notamment via l’impression 3D) s’il s’avérait que la fusée ne puisse être lancée qu’une seule fois. A terme, Honda garde l’espoir de lancer sa fusée jusqu’à l’orbite terrestre avant la fin de la décennie en cours… s’il n’a pas quitté le marché de l’aérospatiale d’ici là (le maintien sur ce marché dépend de la rapidité des progrès du groupe).