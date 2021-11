Réalité virtuelle : Microsoft aussi réfléchit à des jeux 3D dans le « Metavers »

L’idée fixe de Mark Zuckerberg pourrait avoir donné quelques idées à la concurrence. Interrogé sur la chaine Bloomberg TV, Satya Nadella, CEO de Microsoft, a confirmé à son interlocuteur que sa société était « absolument » focus sur une offre gaming Xbox dans le « Metavers » : « Vous pouvez absolument vous attendre à ce que nous fassions des choses dans le jeu » a déclaré Nadella. « Si vous prenez Halo comme un jeu, c’est (aussi) un metavers. Minecraft est un metavers, tout comme Flight Sim. Dans un certain sens, ils sont en 2D aujourd’hui, et la question est de savoir si vous pouvez maintenant amener cela dans un monde 3D complet, et nous prévoyons absolument de le faire ».

La confusion de Nadella entre 2D et 3D est intéressante, car le patron de la firme de Redmond semble renvoyer le terme « 2D » à un univers ludique non immersif, c’est à dire à un écran plat de télévision, la 3D faisant alors allusion à un univers totalement immersif, c’est à dire à la réalité virtuelle tant louée par Facebook/Meta. Malgré les imprécisions de Nadella et l’impression tenace que le patron de Microsoft parle de quelque chose qu’il ne maitrise pas bien, cette confession reste lourde de sens et pourrait bien signifier que Microsoft travaille en secret sur des projets liés au jeu VR.

Après tout, Flight Simulator peut déjà être joué en VR (Nadella le sait-il ?), tout comme Minecraft d’ailleurs. Si Microsoft ne semble pas encore pressé de proposer son propre casque VR pour le jeu, rien n’empêchent les Microsoft Studios de développer des titres qui soient à la fois jouables à la manette « tradi » et sous le casque VR. Un Halo ou un Forza Horizon en VR auraient sans doute fière allure, et l’orientation souvent open world de ces nouveaux titres serait largement en phase les lores persistants du Metavers…