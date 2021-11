Firefox 94 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version stable de Firefox 94 sur les différents supports. Voici les différentes nouveautés que l’on retrouve avec cette mise à jour du navigateur Internet.

Les nouveautés de Firefox 94

Firefox 94 intègre de nouveaux thèmes avec plusieurs coloris. L’utilisateur a d’ailleurs le droit à un pop-up après l’installation de la mise à jour, l’invitant à choisir le thème qu’il préfère pour personnaliser le navigateur. Mais c’est optionnel, il est possible de rester sur le thème utilisé jusqu’à présent. Et si vous voulez les retrouver plus tard, rendez-vous dans Outils > Extensions et thèmes.

Sur Mac, le navigateur active automatiquement le mode d’économie d’énergie quand vous regardez une vidéo en plein écran sur des sites comme YouTube et Twitch. Il y a par ailleurs du changement du côté de Windows avec le logiciel qui peut automatiquement télécharger et installer les mises à jour en tâche de fond, même s’il n’est pas ouvert. Vous n’aurez plus besoin de valider le processus. Et puisque l’on parle des spécifications à chaque système d’exploitation, en voici une pour Linux. Mozilla dit qu’il a amélioré les performances WebGL et a réduit la consommation d’énergie pour beaucoup d’utilisateurs.

Cela ne s’arrête pas là, Firefox 94 ajoute l’isolation des sites. Cela vise à améliorer sensiblement la confidentialité et la sécurité en isolant les pages Web et les iframes de partie tierce. Cette nouvelle architecture de sécurité permet au logiciel de séparer complètement le code provenant de différents sites et, par conséquent, de se défendre contre les sites malveillants qui tentent d’accéder aux informations sensibles des autres sites que vous visitez.

De petits ajustements ici et là

D’autre part, la dernière version de l’extension Firefox Multi-Account Containers de Mozilla introduit la prise en charge du VPN de Mozilla. En particulier, elle permet aux utilisateurs d’utiliser un emplacement de serveur différent pour chacun des conteneurs existants. Enfin, la mise à jour propose about:unloads pour les utilisateurs avancés, ne prévient plus les utilisateurs que plusieurs onglets sont ouverts quand le navigateur doit être fermé et il y a la prise en charge des dispositions d’ancrage de Windows 11.

Firefox 94 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla.