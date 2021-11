Les ventes de Chromebook se sont effondrées lors du troisième trimestre

Canalys vient de publier ses estimations pour les ventes d’ordinateurs (PC/Mac/Chromebook) lors du troisième trimestre 2021. Si les ventes globales du secteur ont baissé de 2% sur la période (122 millions d’unités écoulées), l’information la plus saillante concerne le Chromebook, dont les ventes se sont littéralement effondrées. Ainsi, en séquentiel, il s’est écoulé deux fois moins de Chromebook qu’au trimestre précédent, une chute brutale qui a aussi une incidence forte sur la part de marché de ce type de machines (fabriquées par plusieurs fabricants dont Google, Samsung, etc.). Le Chromebook représentait ainsi 18% des ventes d’ordinateurs à l’issu du Q2 2021, un pourcentage qui n’est plus que de 9% lors du Q3, rejoignant ainsi les chiffres du premier trimestre 2020.

Les soucis du Chromebook pourraient perdurer sur les prochains trimestres, le marché de l’éducation étant largement équipé (et donc saturé) aux Etats-Unis. De plus, le marché de l’édu affiche un taux de renouvellement hardware faible (on change de machines après de nombreuses années). On notera enfin que Canalys est l’un des rares organismes d’étude de parts de marché à intégrer le Chromebook dans les ventes globales de PC. Le plus gros vendeur de Chromebook serait Lenovo (-20% de ventes sur le Q3), suivi de HP (-66%) et de Acer (-28%).