Vertigo Games (After the Fall) signe pour le développement de 5 jeux sur l’Oculus Quest

Meta (ex-Facebook) a encore sorti le chéquier pour enrichir le catalogue de jeux de l’Oculus Quest. Outre l’adaptation VR de GTA Vice City, on apprend que Vertigo Games (Arizona Sunshine et le très attendu After the Fall) a signé avec Meta pour le développement de 5 jeux sur l’Oculus Quest/Meta Quest (After the Fall ne faisant sans doute pas partie de la liste étant donné que son développement est déjà terminé).

Hi @Kaffekone, we can confirm that the games are not exclusive to Oculus. It’s too early to share anything else at the moment, however. Hope that clears up your concerns! — 🎸 Vertigo Games | rocking out in Unplugged! 🤘 (@vertigogames) October 28, 2021

Le studio précise en outre qu’aucun de ces titres ne sera exclusif à la plateforme Oculus, mais le portage de titres PCVR reste toujours appréciable pour ceux qui jouent à l’Oculus Quest en mode nomade. L’annonce est d’autant plus importante que Vertigo Games a récemment confirmé qu’il travaillait sur un gros AAA VR. Quant au FPS collaboratif After the Fall, il arrive sur toutes les plateformes VR (PSVR, PCVR, Oculus Quest 1&2) le 9 décembre prochain.