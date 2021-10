NASA : le lancement du Crew-3 de SpaceX est repoussé au 3 novembre

Alors que le lancement de la troisième mission de la NASA utilisant un vol SpaceX devait se faire le 1er novembre à 1h10 du matin, heure de l’Est, l’agence spatiale américaine vient de repousser cette échéance de 48 heures.

En effet, la NASA a annoncé que le lancement de SpaceX Crew-3 serait reporté pour le 3 novembre à cause de conditions météorologiques défavorables. Néanmoins, il semblerait que cette nouvelle date ne subira plus de report puisque les autorités ont prévu 80% de chances de beau temps. La chaîne de la NASA fera une diffusion en direct du lancement à partir du 2 novembre à 20h45.

Pour information, Crew désigne les vols SpaceX avec équipage et le prochain vol sera le troisième de ce genre. Crew-1 a été lancé en novembre 2020 tandis que Crew-2 a décollé en avril 2021.

Pour cette troisième mission, Crew-3 embarquera les astronautes de la NASA, Raja Chari, Tom Marshburn et Kayla Barron à la Station spatiale internationale (ISS). D’après les estimations, ils devraient arriver à destination à 23h00, heure de l’Est, le 3 novembre. Ils resteront également à bord de l’ISS jusqu’à la fin avril 2022.

NEW LIFTOFF DATE: NASA's @SpaceX Crew-3 mission is now targeting 1:10am ET (05:10 UTC) on Wed., Nov. 3, for its next launch attempt due to weather along the flight path.

Watch NASA TV coverage starting Nov. 2 at 8:45pm ET (00:45 UTC Nov. 3): https://t.co/KXTmDNSZWm pic.twitter.com/BB3HkTizZo

— NASA (@NASA) October 30, 2021