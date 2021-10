De nouveaux détails sur le SUV électrique de Toyota sont disponibles !

Il y a quelques mois, Toyota nous avait présenté le BZ4X au Salon de l’auto de Shanghai. C’est le tout premier véhicule tout électrique du constructeur japonais et il présenterait quelques similitudes avec la Tesla Model S.

En effet, le joug de direction du BZ4X serait semblable à celui qui a été présenté dans la dernière version de la Tesla Model S. D’après les informations fournies par Toyota, ce joug de direction a une forme d’aile et utilise un système de direction sans fil. Autrement dit, il n’y a aucune connexion mécanique entre le volant et les pneus. Le conducteur peut uniquement tourner ce joug de direction jusqu’à 150 degrés d’un côté à l’autre.

Néanmoins, il faut savoir que les acheteurs pourront choisir un volant et un système standard s’ils ne souhaitent pas utiliser le joug de direction sur le BZ4X.

Quid de l’intérieur et de l’extérieur de la voiture ?

A l’intérieur, le BZ4X dispose d’un tableau de bord unique avec un écran en retrait du volant pour améliorer la visibilité du conducteur, détaille Toyota. L’écran central d’infodivertissement semble également flotter au-dessus du tableau de bord au lieu d’être intégré à l’intérieur. De plus, la console centrale et le volant affichent plusieurs boutons physiques.

Apparemment, les concepteurs de Toyota se seraient inspirés du requin-marteau pour le design extérieur de la voiture. On remarque d’ailleurs que le BZ4X conserve une forme assez conventionnelle et qu’il semble avoir la même taille qu’un Toyota RAV4.

Le BZ4X devrait être commercialisé dès l’année prochaine

Le BZ4X sera également livré avec deux groupes motopropulseurs dont une traction avant de 201 chevaux et une traction intégrale de 215 chevaux. Leur autonomie respective serait de 498 km et 460 km environ. De plus, le véhicule embarquerait une batterie de 71.4 kWh. Mis à part cela, ce nouveau SUV électrique de Toyota comprendrait d’autres options originales, comme un toit solaire, qui pourrait produire l’équivalent de 1 800 km de distance de conduite par an.

Ce véhicule sera construit sur la plateforme e-TNGA développé par Toyota en collaboration de Subaru. Le SUV devrait également être disponible pour la première fois au Japon à la mi-2022.