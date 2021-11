Comment envoyer de très gros fichiers : les services en ligne qui comptent… et qui sont gratuits

4k, 8k, vidéos HDR10, photos RAW, les fichiers numériques ont pris de l’embonpoint depuis quelques années. Suite à cette inflation rapide de la taille des fichiers informatiques, le simple envoi d’un groupe de photos par mail (ou par message) peut poser un soucis aujourd’hui. L’envoi express de gros fichiers s’avère pourtant crucial dans nombre de situations (familles éloignées, reporter devant envoyer son stock de photos à la rédaction, etc.), et dans ce cas, il n’existe qu’une seule solution, soit des services en ligne spécialisés dans ce type de gros transferts. Plusieurs services gratuits proposent leurs solutions, chacun bien sûr avec ses petites particularités qui lui sont propres. Petit tour d’horizon des meilleures offres :

Smash

Cocorico, Smash est un service français de transfert de gros fichiers. Point fort de l’outil, les fichiers à envoyer ne sont pas contraints par des limites de taille (de quelques centaines de Mo à plusieurs Go donc). La procédure est simplifiée au maximum : pas de création de compte requise, et un simple glissé-déposé pour l’envoi. L’utilisateur peut tout de même choisir le type de partage de fichier (mail, lien ou sur Slack), protéger l’accès aux fichiers via un mot de passe, ou permettre l’aperçu des fichiers vidéo ou photo. Par défaut, les fichiers sur Smash bénéficient du chiffrement AES 256 bits de niveau militaire.

TransferNow

Encore un service français, qui propose lui aussi une offre gratuite (l’option payante offre bien sûr un éventail plus large de fonctions). L’offre gratuite permet d’assurer le transfert de gros fichiers pesant jusqu’à 5 Go à partir de son PC (jusqu’à 50 Go avec le compte TransferNow) mais aussi, roulement de tambour, à partir de son navigateur mobile ! Un vrai plus. Seule contrainte, les fichiers transférés devront être récupérés dans une limite de 7 jours (365 jours avec le compte TransferNow). Là aussi, il est possible d’envoyer les fichiers via un mail ou un lien de partage et l’on dispose d’une fonction de preview. Concernant la protection de fichiers, il est possible d’ajouter un mot de passe afin de verrouiller l’accès à la page de téléchargement de ses transferts. Cerise sur le gâteau, les fichiers stockés sont chiffrés avec la norme AES-256.

WeTransfer

WeTransfer est un peu plus limité en taille de fichier à envoyer (jusqu’à 2 Go dans sa version gratuite), et permet l’envoi direct du lien de partage (ou la génération d’un lien que l’on pourra transférer comme bon nous semble). Le transfert s’effectue par glissé-déposé dans une box d’envoi et l’on peut envoyer jusqu’à 20 fichiers en une passe (mais toujours dans la limite globale des 2 Go). Attention à ne pas stocker trop longtemps les fichiers sur le site du service. Ces derniers seront supprimés au bout de 7 jours à peine.

SwissTransfer

Ce service de transfert situé en Suisse (comme c’est étonnant) encaisse vraiment la charge avec une limite de 25 Go par envoi ! Mieux encore, cette grosse capacité d’envoi n’est pas conditionnée par une inscription ou une option payante, et les fichiers sont conservés 30 jours avant suppression. Le partage s’effectue directement uniquement via un email mais il est toujours possible de générer un lien de partage que l’on distribuera à sa guise. Petit bonus, il est possible de définir une durée d’expiration pour fichiers envoyés (1 jour, une semaine, 15 jours ou un mois).