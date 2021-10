[Oculus Connect] Project Cambria : Oculus dévoile son casque VR haut de gamme (eye tracking, face tracking)

Les rumeurs et les fuites avaient tout juste : Oculus/Facebook a profité de la conférence Oculus Connect pour dévoiler le Project Cambria (nom sans doute provisoire), un casque VR nettement plus haut de gamme que les Oculus Quest. L’appareil de réalité mixte (VR/AR) est en effet équipé de technologies d’eye tracking et de face tracking et d’une nouvelle génération de lentilles permettant d’obtenir un form factor de casque nettement plus compact. A priori, ces lentilles seraient assez similaires à celles du HTC Flow. A noter que le tracking des mouvements du corps serait aussi à l’étude.

Oculus confirme en outre que le Project Cambria n’est pas un Oculus Quest 3, et que ses usages principaux restent orientés vers le secteur professionnel. En ce qui concerne les autres spécifications, les services ou les manettes (qui ont pourtant déjà fuité dans les derniers leaks), il faudra encore attendre un peu. Idem concernant le prix ou la date exacte de sortie, même si l’on sait que le Project Cambria sera commercialisé quelque part l’an prochain. Une annonce en forme de teaser en quelque sorte…