[Oculus Connect] L’Oculus Home devient l’Horizon Home et permettra d’inviter des amis

C’est l’une des grosses annonces « software » de l’Oculus Connect, la conférence Facebook consacrée entièrement à l’Oculus et au désormais fameux Metavers. L’Oculus Home, c’est à dire la zone d’accueil qui donne accès à l’interface principale de l’Oculus Quest, va faire sa révolution de palais. Place donc à l’Horizon Home, une zone dans laquelle il sera possible de se déplacer librement… et d’inviter des amis qui vous rejoindront dans leurs jolis avatars VR !

Horizon Home permettra aussi de regarder à plusieurs des vidéos stockées en local (en 2D ou à 360°) ou via les applications Oculus TV/Facebook Watch, ou bien encore de lancer directement des parties à plusieurs avec vos amis (pour les jeux multijoueurs cela va de soi). A noter enfin que l’utilisateur pourra personnaliser (dans une certaine mesure) son espace Horizon Home. La transition d’Oculus Home vers Horizon Home sera effective avant la fin de l’année.