Une astrophysicienne aurait découvert la première planète extragalactique

Jusqu’ici, tout les planètes et exoplanètes « observables » référencées par les scientifiques proviennent d’un même endroit de l’univers : notre Voie Lactée (une galaxie parmi des milliards d’autres…). L’astrophysicienne Rosanne Di Stefano, du Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (CfA) à Cambridge (Massachusetts/USA) pense avoir trouvé la trace de la toute première planète extragalactique. Cette dernière serait localisée dans la galaxie spirale Messier 51 (M51), qui porte aussi le joli surnom de galaxie Whirlpool et qui est située à 27 millions d’années-lumière de la Terre.

Une étude publiée dans la revue scientifique Nature Astronomy détaille la technique utilisée pour la détection de cette première planète extragalactique. Rosanne Di Stefano a passé en revue les luminosité stellaire potentiellement causés par le passage répété d’une planète devant son étoile, en s’appuyant sur les relevés de l’observatoire Chandra de la NASA. Ce dernier enregistre notamment les baisses de luminosité des rayons X parfois générées par les systèmes binaires.

Le système binaire qui intéresse la chercheuse est ici composé d’une étoile à neutrons ou d’un trou noir « aspirant » le gaz de son étoile, ce qui génère un sursaut de chaleur…produisant des rayons X. Une planète qui passerait devant cette zone de production de rayons X pourrait donc théoriquement « faire écran » (du point de vue de l’observateur).

Dans la zone supposée de la première étoile extragalactique détecté, la chercheuse et une équipe d’astronomes ont ainsi noté une baisse d’intensité des rayons X sur une période de 3 heures, ce qui pourrait bien être le signe du passage d’une planète. Les scientifiques ont déjà écarté l’hypothèse d’un autre type de « corps » faisant obstruction aux rayons X (comme un nuage de gaz par exemple). D’autres observations permettront sans doute de confirmer la découverte, mais il faudra être très patient : le calcul de la trajectoire elliptique de la supposée planète extragalactique indique que son prochain passage devant la zone d’émission des rayons X se produira d’ici… 70 ans.