La PS5 reste derrière la PS4 en volume de ventes, avec 3,3 millions d’exemplaires écoulés sur le Q3

La pénurie de composants se mesure aussi en chiffres. Malgré un niveau demande stratosphérique pour les nouvelles consoles next gen (new gen désormais), la PS5 ne parvient pas à faire mieux que sa devancière. Sony a publié ses résultats pour le troisième trimestre calendaire, et le retard sur la PS4 se confirme : 3,3 millions de PS5 ont été vendues entre les mois de juillet à septembre, ce qui reste en deçà des 3,4 millions de PS4 écoulées au même stade de cycle de vie. Depuis son lancement, la PlayStation 5 s’est donc vendue à 13,4 millions d’exemplaires, contre 13,8 millions pour la PS4 (au même stade).

La PS5 n’atteint pas les scores de la PS4, un retard essentiellement dû à la pénurie de composants

Si la PS5 ne bat pas les records de ventes, en revanche Sony Interactive Entertainment enregistre un record de chiffre d’affaires pour la période. La division de Sony a réalisé un CA de 4,9 milliards d’euros sur le Q3 et un bénéfice opérationnel de 628 millions d’euros (800 millions en 2020), et ce malgré une baisse des ventes de jeux first party (7,6 millions contre 12,8 millions en 2020). 62% des 76,5 millions de jeux PS5 vendus sur la période le sont par téléchargement. PlayStation Plus compte désormais 47,2 millions d’abonnés et le PlayStation Network enregistre un total de 104 millions d’utilisateurs actifs (-4 millions sur un an). Le jeu vidéo (hardware + software) reste toujours le principal moteur financier du géant japonais.

Sony Interactive Entertainment table sur un CA de 22 milliards d’euros sur son année fiscale (clot au 31 mars 2022) et un bénéfice opérationnel de 2,4 milliards d’euros.