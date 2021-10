Lightyear : Buzz l’Eclair est un véritable astronaute dans le prochain film d’animation de Pixar (trailer)

C’est une sacrée (et bonne) surprise. Lightyear, le prochain film d’animation de Pixar, ne racontera pas les aventures de Buzz l’Eclair, le jouet, mais celles de Buzz l’Eclair, l’astronaute en chair et en os devenu une légende (puis plus tard un jouet adapté de ce personnage) ! Le film Lightyear portera sur les origines véritables de Buzz, et le premier trailer semble indiquer que l’on oscillera entre l’héroïsme de la conquête spatiale et des aventures épiques dignes d’un film de S.F à la Star Wars (il y aura même des aliens). Dans la version américaine, c’est l’acteur Chris Evans qui prêtera sa voix à ce cher Buzz. On note avec satisfaction la tonalité globalement très « adulte » de ce trailer, qui tranche, et ce n’est pas un mal, avec deux dernières productions franchement enfantines (Luca et Alerte Rouge).



Angus MacLane, co-réalisateur de Dory, s’est chargé de la direction de ce métrage qui va sans doute trôner assez haut dans les listes d’attente des cinéphiles. Lightyear sortira en salles (ou sur Disney+, ce n’est pas clair), le 17 juin 2022.