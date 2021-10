Google Assistant peut maintenant filtrer et répondre à vos appels en France

Google propose désormais en France son système de filtrage d’appels pour que Google Assistant réponde à votre place. La fonctionnalité débarque également au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Irlande, en Italie et en Espagne. C’était déjà possible aux États-Unis, au Canada et au Japon.

Plus besoin de répondre, Google Assistant s’occupe (presque) de tout

Le principal est simple : vous pouvez demander à Google Assistant de filtrer les appels quand vous en recevez un. Un bouton dédié apparaît sur l’écran. Si vous appuyez dessus, l’assistant va répondre à votre place en indiquant clairement à la personne au bout du fil qu’elle parle à un robot et non à une vraie personne. Pendant ce temps, le propriétaire du téléphone a le droit à une transcription de l’appel. Il peut alors voir s’il s’agit d’un démarchage téléphonique. Si c’est le cas, il peut signaler qu’il s’agit d’un spam, tout comme il peut demander à en savoir plus ou bien raccrocher. Naturellement, ceux qui le souhaitent peuvent prendre le relais et discuter avec la personne qui appelle.

Il convient de noter que la fonctionnalité est limitée dans les nouveaux pays comme la France par rapport à la façon dont elle fonctionne aux États-Unis, au Canada et au Japon. Le filtrage des appels, qui fonctionne sur les téléphones Pixel, se limite à sa forme manuelle (il faut appuyer sur le bouton), plutôt que de prendre en charge la fonction de filtrage automatique qui permet au téléphone de détecter les appels de spam par lui-même et de filtrer ceux qui sont en votre nom.

Selon les dires de Google, son système a déjà filtré 37 millions d’appels, et ce chaque mois. On peut se douter que le nombre va connaître une importante hausse maintenant que le service est disponible dans de nouveaux pays, dont en France.