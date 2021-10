DJI Action 2 : DJI dévoile une cam action ultra modulaire

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, DJI dégaine sa nouvelle cam action, la DJI Action 2, qui se caractérise principalement par son extrême compacité (56 grammes à peine)… et sa grande modularité ! La DJI Action 2 a été en effet conçue comme une « brique de base » sur laquelle peuvent se greffer une multitude d’accessoires « repensés pour être pratiques » selon les propos de Paul Pan, Responsable Ligne de produits chez DJI.

On peut ainsi rajouter au mini boitier – qui propose en standard un écran OLED d’1,76 pouces, un capteur 1/1,7 pouce 14 megapixels et 32 Go de stockage – un fixateur pour vélo ou casque, un trépied, un écran supplémentaire, un port MicroSD, une batterie, etc. Chaque module se fixe à la cam via un système de puissants aimants. Au delà de cette conception originale, la DJI Action 2 n’en oublie pas les bases de la catégorie : l’appareil résiste à l’eau, à la poussière, et aux chocs. Modulaire, mais pas fragile donc…

L’enregistrement vidéo monte jusqu’au 4K en 120 images par seconde. L’angle de vision de 150° est assez monstrueux pour un appareil de cette taille, et l’on dispose de toutes les avancées technologiques habituelles du fabricant (stabilisation RockSteady 2.0) ainsi que de quelques nouveautés bienvenues (HorizonSteady, DJI Matrix Stereo pour l’enregistrement sonore spatialisé, etc.).

L’autonomie de base est de 70 minutes, et jusqu’à 180 minutes avec le module d’alimentation supplémentaire. La DJI Action 2 est disponible à l’achat dès aujourd’hui au prix de 519 euros avec le double écran, et l’on pourra se la procurer encore moins chère (399 euros) vers la fin novembre en version Combo Energie (module d’alimentation supplémentaire).