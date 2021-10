Cowboy Bebop (Netflix) : un long trailer aussi jazzy que remuant

Cowboy Bebop sera disponible sur Netflix le 19 novembre prochain. Après un premier teaser très travaillé (mais pas totalement convaincant notamment en terme de casting), le géant du streaming lâche cette fois le trailer de lancement, et ce qu’on y voit aurait plutôt tendance à rassurer sur plusieurs points. Ainsi, l’acteur principal John Cho, qui semblait un peu coincé et loin de la coolitude de Spike Spiegel, a droit ici à des séquences un peu plus dans le ton de la série animée d’origine (on le voit même sourire !). Quant à Daniella Pineda (Faye Valentine), on la découvre enfin mutine et sexy, ce qui rassure énormément après la décision de Netflix de revoir complètement sa garde robe (il est vrai très osée dans l’anime). Enfin, Mustafa Shakir reste impeccable dans le rôle Jet Black (c’est sans doute le cast le plus proche du personnage de la série).

L’action est enlevée, les effets spéciaux corrects, la musique jazzy et la mise en scène très « graphique » (effets de case), mais l’on attend toujours de voir comment cette adaptation-live parviendra à ne pas trop souffrir de la comparaison avec le chef d’oeuvre d’origine. Alex Garcia Lopez et Michael Katleman (les deux showrunners de cette première saison) ont en tout cas bien bossé leur sujet.