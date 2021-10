L’idée est astucieuse au plan marketing, et séduira sans doute les nombreux fans de la série. Seagate vient d’annoncer une nouvelle gamme de disques durs produits avec l’accord de Lucasfilm. Et pour cause : ces disques durs et SSD sont similaires aux lingots de Beskar de la série Mandalorian. Le seau impérial est même apposé dessus ! Au delà de leur look atypique, ces unités de stockage semblent à priori de bonne facture. On a un SSD PCIe Gen4 NVMe atteignant 7 000 Mo/s en lecture et 6 850 Mo/s en écriture, un SSD SATA 2,5 pouces et un disque dur externe (cool pour voir le design) disposant d’une connectique USB-C et d’une barre LED RVB.

Ces disques durs et SSD seront disponibles dans le courant du mois de décembre. Le SSD PCIe Gen4 NVMe sera proposé à 159,99 dollars en capacité 500 Go et 259,99 dollars en 1 To, le SSD SATA culminera à 150,99 dollars pour 1 To ou 269,99 dollars pour 2 To et enfin, le disque dur externe USB-C sera facturé 99,99 dollars (2 To de stockage).