Le film d’horreur Sans un Bruit va être adapté en jeu vidéo

Les films d’horreur Sans un Bruit et Sans un Bruit 2, qui ont largement renouvelé le genre avec leurs aliens impitoyables sensibles au moindre bruit, vont avoir droit à une adaptation en jeu vidéo. L’éditeur Saber Interactive vient en effet de confirmer qu’un jeu solo et narratif étaient en développement chez les studios iLLOGIKA (Rainbow Six, Far Cry) et EP1T0ME. Si l’univers du film servira bien de background au jeu, l’histoire sera quant à elle totalement originale tandis que le gameplay tentera « de capturer le suspens haletant, l’émotion et le sens du drame pour lesquels les films sont connus ».

Emily blunt, comme d’habitude parfaite dans le film d’horreur Sans un Bruit

Le site de cette adaptation est déjà en place, mais l’on n’y glanera aucune information (pas même les plateformes supportées) hormis un vague 2022 comme année de sortie. Rappelons ici que Sans un Bruit, le film, raconte la survie d’un petit groupe d’individus confrontés à une race alien dévastatrice… et sensible au bruit. Les survivants doivent donc se déplacer sans émettre le moindre son sous peine de finir dans la gueule des monstres.