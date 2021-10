Dune : c’est (très) bien parti pour le second volet

Denis Villeneuve pourra t-il clore sa saga Dune ? Le réalisateur canadien avait clairement précisé que la production du second volet de Dune était totalement conditionnée par un succès en salles et en SVoD (le film sortant à la fois au ciné et sur HBO Max). Bonne nouvelle donc, Dune cartonne dans un contexte épidémique pourtant toujours aussi tendu. Ainsi le film a rapporté un peu plus de 40 millions de dollars aux USA sur son premier week end d’exploitation, et près de 47 millions à l’international.

Il s’agit rien moins que du meilleur score pour un film Warner sorti en simultané en salles et sur HBO Max. Résultat, depuis sa sortie en salles, Dune a rapporté à la Warner environ 220 millions de dollars, un carton indiscutable pour un film à grand spectacle mais aussi « auteurisant » s’appuyant sur l’une des oeuvres les plus complexes de la science-fiction.

Warner va t-il lâcher les dollars pour la suite (on parle de 150 millions de dollars nécessaires à la réalisation du second volet) ? Ann Sarnoff, la présidente de WarnerMedia a tenu des propos encourageants dans les colonnes de Variety : « La production est tellement incroyable et la narration est tellement convaincante qu’elle ne sera pas jugée sur le seul critère du Box-Office ». On y croit fort !