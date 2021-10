Orbital Reef : Blue Origin dévoile sa station spatiale !

Par un hasard assez étrange, ces derniers jours ont été marqués par l’annonce de deux projets de station spatiale, la capsule spatiale privée de Nanoracks, Voyager Space et Lockheed Martin (le Starlab), mais aussi l’Orbital Reef de Blue Origin. La société dirigée par Jeff Bezos va collaborer avec Boeing, Sierra Space et Redwire Space afin de mettre sur pied l’Orbiter Reef, une station spatiale de 830 m3 (10 astronautes) qui sera placée en orbite basse vers la fin de la décennie. Tout comme le Starlab, Blue Origin a déjà prévu de « louer » sa station spatiale aux clients publics et privés (entreprises, agences gouvernementales, mais aussi de richissimes touristes spatiaux).

Si l’on en croit Brent Sherwood, vice-président sénior des programmes de développement avancés de Blue Origin, l’Orbital Reef devrait permettre à terme de faire baisser les coûts d’accès aux stations spatiales, et donc de démultiplier les opérations commerciales rattachées. L’Orbital Reef sera envoyée dans l’espace grâce au lanceur New Glenn de Blue Origin dont le premier vol d’essai est programmée pour 2022.

Boeing sera en charge de l’acheminement de matériel et d’astronautes à bord de sa capsule Starliner tandis que Sierra Space livrera ses modules expansibles LIFE (Large Integrated Flexible Environment) et acheminera elle aussi du matériel et des personnes à bord de son avion spatial Dream Chaser. Quant à Redwire Space, la startup fournira les panneaux solaires qui alimenteront la station en énergie. Chacun sa part du gâteau en quelque sorte…