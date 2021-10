L’Oculus Quest 3 (ou Pro) se dévoile dans des leaks de vidéos promotionnelles

Des vidéos promotionnelles de l’Oculus Quest 3 (ou Pro) se sont fait la malle sur Twitter, et de toute évidence il ne s’agit pas de vidéos préparatoires pour un appareil en cours de développement (ou en phase de prototypage) mais bien des vidéos-tutos d’un produit finalisé. Ces vidéos promotionnelles montrent un casque VR plus compact que le modèle actuel (et « ouvert » sur les côtés, ce qui pourrait poser un soucis d’immersion), qui permet cette fois des fonctions AR avancées (reconnaissance des mouvements du corps dans une glace par exemple). Le casque est accompagné de deux manettes de nouvelles générations équipées chacune d’une caméra (pour éviter les « angles morts » dans la captation de mouvements), des manettes que l’on pourra recharger par induction sur une borne dédiée. Cette manette peut aussi servir de stylo virtuel une fois retournée (pour dessiner sur un tableau blanc VR par exemple).

Quest Pro / Seacliff [thread] found by Samulia in the Seacliff firmware pic.twitter.com/0pGODx2HCp — Bastian :D (@Basti564) October 24, 2021

Ces vidéos « confirment » nombre de brevets déjà publiés par Facebook (notamment sur le design des manettes et du casque VR) et l’on en saura peut-être un peu plus lors de la conférence Facebook Connect qui se tiendra le 28 octobre.