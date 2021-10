Vous rêvez de lunettes VR ultra légères et équipées d’optiques haute définition, le tout à un tarif abordable ? Huawei a déjà réalisé ce petit exploit technologique avec les VR Glass, des lunettes VR de 166 grammes embarquant des écrans LCD de 2,1 pouces à la résolution de 3200 x 1600 pixels et facturées 2 999 yuans, soit 385 euros. Uniquement vendues en Chine et sans écosystème suffisamment fourni ces lunettes VR sont pourtant tombées dans l’oubli.

Second generation is coming 😎 pic.twitter.com/Qgd0dj06UU — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 21, 2021

Le fabricant pourrait réitérer l’essai avec le VR Glass 2. Le leaker Teme affirme sur son compte Twitter que Huawei serait sur le point de dévoiler sa seconde génération de lunettes VR, en même temps qu’un smartphone pliable et d’autres gadgets électroniques. Concernant les spécifications techniques, ces dernières seraient à priori très proches (pour ne pas dire identiques) à celles du premier modèle (soit 3200 x 1600 pixels et 90 Hz de taux de rafraichissement), hormis la présence de deux capteurs photo supplémentaires.

Le design des VR Glass 2

Mais cette fois, l’appareil ne dépendrait pas uniquement de certains modèles de smartphones Huawei et pourrait se connecter aussi à une tablette ou à un PC. En outre, l’accessoire serait enfin compatible avec les batteries externes, ce qui devrait pallier le principal défaut technique des VR Glass. Les Huawei VR Glass 2 seraient dévoilées et commercialisées durant le mois de décembre prochain.