PayPal abandonne l’idée de racheter Pinterest

PayPal ne rachètera finalement pas Pinterest… du moins pour l’instant. Le service de paiement a réagi, quelques jours après une information de Bloomberg évoquant un montant autour de 45 milliards de dollars.

Pas de rachat de Pinterest par PayPal

« En réponse aux rumeurs du marché concernant une acquisition potentielle de Pinterest par PayPal, PayPal a déclaré qu’il ne cherchait pas à acquérir Pinterest pour le moment », a réagi la plateforme de paiement en ligne. On notera la mention « pour le moment » qui a toute son importance ici.

L’opération semblait surprenante à première vue, étant donné que les activités bancaires et commerciales de PayPal sont très éloignées d’un réseau social comme Pinterest. PayPal a récemment acquis le fournisseur de services d’achat immédiat et de paiement différé Paidy et s’est lancé dans les cryptomonnaies, mais ces activités sont au moins liées à son cœur de métier. Cependant, Pinterest a un pied dans le commerce avec le shopping social pour faire des achats directement depuis l’application.

Pinterest a vu le jour en 2009 et se concentre sur la dimension créative de ses utilisateurs. La plateforme a réalisé un chiffre d’affaires de 1,69 milliard de dollars en 2020, en hausse de 48%, et comptait, fin juin 2021, 454 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Mais, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, en juillet, le marché a jugé décevante la croissance du nombre de ses usagers. Les analystes craignaient que Pinterest ne parvienne pas à maintenir l’élan donné par la pandémie du Covid-19, qui avait dopé sa fréquentation. Fin juillet, le site faisait ainsi état d’une baisse de 7 % de ses utilisateurs aux États-Unis sur un an.

De son côté, PayPal a profité de l’explosion du commerce en ligne pendant la pandémie pour grossir et réaliser plusieurs acquisitions. Il y a donc Paidy. Il y a aussi eu Happy Returns, un site facilitant les démarches pour le retour de produits achetés en ligne.