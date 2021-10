PayPal en discussions pour racheter Pinterest

Pinterest pourrait bien avoir un nouveau propriétaire avec Bloomberg rapportant que PayPal est en discussions pour son rachat. Les deux groupes auraient évoqué un prix d’acquisition de 70 dollars par action, ce qui valoriserait Pinterest à environ 44 milliards de dollars. L’action s’est envolée de 13% suite à l’information.

PayPal souhaite racheter Pinterest

Lancé en 2009 et très axé sur la dimension créative de ses utilisateurs, Pinterest est entré en Bourse en avril 2019. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,69 milliard de dollars en 2020, en hausse de 48%, et comptait fin juin 2021 454 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Mais le marché avait jugé décevante, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre en juillet, la croissance du nombre de ses utilisateurs. Les analystes craignaient que Pinterest ne parvienne pas à maintenir l’élan donné par la pandémie du Covid-19, qui avait dopé sa fréquentation. Fin juillet, le site faisait état d’une baisse de 7 % de ses utilisateurs aux États-Unis sur un an.

Un rachat de Pinterest par PayPal peut en tout cas surprendre. Les deux groupes sont dans deux domaines différents. Le premier est davantage dans le côté créatif. La plateforme offre une recherche visuelle et du scrapbooking où les utilisateurs peuvent sauvegarder, collecter et regrouper des images par thèmes. Pour sa part, le second se concentre surtout sur les paiements en ligne et sur les cryptomonnaies.

Ni PayPal ni Pinterest n’ont voulu réagir concernant les discussions pour un rachat.