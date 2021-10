Sea of Thieves : 25 millions de matelots ont pris la mer sur Xbox et PC

A force d’extensions et de mises à jour qualitatives, Sea of Thieves est devenu un titre multijoueurs très solide, et sans doute l’un des jeux du genre parmi les plus funs. Le studio Rare a confirmé que depuis son lancement en 2018 le jeu de piraterie a attiré près de 25 millions de joueurs, un très beau score poussé au vent dernièrement par le système de saisons, l’upgrade bienvenu vers les Xbox Series, et bien sûr aussi par l’extension A Pirates’s Life avec Jack Sparrow en vedette. Sur le seul mois de mars, 20 millions de joueurs (compte unique) ont joué à Sea of Thieves, ce qui démontre aussi une bonne capacité de rétention. Ceux qui goûtent à l’air du large n’ont pas envie de quitter l’aventure…

Histoire de fêter dignement ce joli score, les pirates qui se connecteront au jeu d’ici demain 26 octobre à 16 h (heure française) recevront 25000 pièces d’or et 25 doublons sans même devoir tirer le moindre coup de canon. Sea of Thieves est disponibles sur Xbox One, Xbox Series, PC (Steam) et bien entendu sur le Xbox Game Pass.