YouTube Music : l’offre gratuite va perdre des fonctionnalités

La version gratuite de YouTube Music va devenir moins intéressante à partir de novembre. Le service annonce que des fonctionnalités vont être réservées à l’offre premium, à savoir l’offre payante avec un abonnement mensuel.

L’offre gratuite de YouTube Music perd des fonctionnalités

« Certaines fonctionnalités deviendront exclusives aux utilisateurs de YouTube Music Premium », indique Google dans une fiche d’assistance, « comme la sélection de musique à la demande et les sauts illimités ». La suppression de la sélection de musique à la demande et des sauts illimités rapproche YouTube Music des comptes Spotify gratuits, qui bloquent les appareils mobiles pour choisir des chansons spécifiques et limitent le nombre de fois que vous pouvez appuyer sur le bouton Suivant. La possibilité de regarder des vidéos musicales à partir de YouTube Music sera également supprimée pour les comptes gratuits.

Voici tout ce que vous pourrez faire avec un compte YouTube Music gratuit, après l’entrée en vigueur des changements en novembre :

Écouter de la musique en arrière-plan

Lire des mix personnalisés en mode aléatoire

Trouver des mix d’ambiance pour des activités telles que l’entraînement, les trajets quotidiens, etc

Trouver des chansons et des listes de lecture

Et voici ce qui va nécessiter l’offre premium :

Écouter de la musique à la demande

Regarder des vidéos sur YouTube Music

Sauts illimités

Pas de publicité

Les changements seront d’abord une réalité au Canada à partir du 3 novembre, le même jour où la lecture en arrière-plan gratuite sera disponible. Google affirme qu’il « tiendra tout le monde au courant des plans d’expansion mondiaux ».