Zephyr : le masque de protection futuriste de Razer est déjà en rupture de stocks

A peine en vente… et déjà en rupture totale de stocks. Razer a démarré aujourd’hui la commercialisation du Zephyr (ex Project Hazel), un masque de protection au look futuriste et blindé de technologies (N95, ventilation interne, zone transparente au niveau de la bouche, micros intégrés, LED programmables RGB, etc.). De quoi affronter la pandémie de COVID-19 avec un certain style…

Enfin un masque de protection qui donne l’impression de vivre dans un futur dystopique inquiétant (ironie…)

Malheureusement, il semblerait que Razer n’ait pas bien anticipé le niveau de la demande. Malgré un prix élevé de 99,99 dollars (voire 129,99 dollars avec trois filtres), le masque de protection Razer Zephyr n’est déjà plus disponible en stock sur les quelques marchés où il est proposé à la vente (pas en France donc…). Le fabricant ne donne aucune indication concernant un réassort, ce qui signifie qu’il va falloir prendre son mal en patience…