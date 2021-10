Resident Evil 4 sur Oculus Quest 2 : Facebook censure certains dialogues du jeu d’origine

On pouvait le craindre, et c’est malheureusement confirmé. Facebook a précisé au site Upload VR que plusieurs dialogues de la version Oculus de RE4 avaient été tout simplement caviardés : « Oculus Studios, Armature et Capcom ont travaillé en étroite collaboration pour remasteriser Resident Evil 4 de A à Z pour la réalité virtuelle. Cela inclut des environnements immersifs et des graphismes haute résolution, mais aussi des changements sélectifs dans les dialogues et les animations du jeu qui, selon nous, actualiseront Resident Evil 4 pour un public moderne ».

La notion de « public moderne » semble ici faire surtout référence à un certain public qui pourrait avoir la fâcheuse manie de s’offusquer… de pas grand chose. Les passages caviardés concernent en effet principalement des allusions sexuelles, comme lorsqu’un certain Luis lance à Ashley « D’après ce que je vois, la fille du président est aussi très bien équipée » et qu’Ashley répond « Vieux Pervers », ou bien encore lorsque Ashley cette fois fait cette proposition coquine, « Quand tu m’auras ramenée à la maison, on pourrait faire quelques heures supplémentaires ? », ce qui bien sûr est d’un sexisme absolument insoutenable et frôle même l’auto-micro-agression (ironie…).

Attention, demander le numéro de tel à cette jeune femme, c’est MAL ; mais découper du zombies à la chaîne, c’est bien

Une scène complète a même été retirée, celle où à la toute fin du jeu Léon demande le numéro de tel de l’opératrice et tente de la séduire avec un « Vous êtes plutôt mignonne sans vos lunettes ». Là encore, on frémit de tant d’indécence… Disons le tout net, ces concessions faits aux gardiens de la justice sociale et des bonnes mœurs 2.0 nous apparaissent navrantes, à minima, d’autant que ces dialogues un poil coquins participent de l’enrobage « pulp » de l’oeuvre d’origine. On imagine le massacre que serait aujourd’hui une adaptation en JV de la série Banshee (pourrait-on encore faire une série comme Banshee d’ailleurs aujourd’hui, c’est une vraie question…).

En 2021, évincer toute allusion sexuelle dans le JV au nom de la lutte contre la misogynie (qui a bon dos), c’est une nouvelle fois faire passer le jeu vidéo pour un passe-temps destiné essentiellement aux enfants (et les enfants, « il faut les protéger », etc.). Sauf que RE4 et les enfants (ou même la VR et les enfants..)… On note aussi que les décapitations, démembrements et autres scènes d’horreur de RE4 sont finalement plus acceptables pour les éditeurs que des remarques légèrement grivoises sur le tour de poitrine d’une demoiselle. C’est noté.

Resident Evil 4 est disponible dès aujourd’hui sur Oculus Quest 2.