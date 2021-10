Uncharted : un leak dévoile la bande-annonce du film avec Tom Holland en vedette

La boulette, la boulette ! Un leak dévoilé sur Twitter nous montre la toute première bande-annonce du film Uncharted avec Tom Holland, Mark Whalberg, et Antonio Banderas en vedettes. L’interprète de Spiderman joue ici un Nathan Drake bien plus jeune que celui du jeu vidéo (on est donc sur une préquelle), mais pas moins aventurier. L’action virevoltante du trailer indique en effet l’on aura donc droit à des scènes d’action largement aussi fantasques que celles du jeu, ce qui devrait forcément plaire aux nombreux amateurs de la franchise. Ce leak nous fournit aussi une autre information d’importance : le film est totalement terminé (y compris sans doute la phase de post-production), ce qui signifie qu’on ne devrait pas tarder à avoir des nouvelles… officielles cette fois.

Uncharted, film de Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom), sortira dans les salles françaises le 16 février prochain (si tout va bien).